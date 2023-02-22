A 10-foot alligator was captured after it attacked and killed an 85-year-old woman walking her dog along the water's edge in Fort Pierce, Florida. pic.twitter.com/mz5TgtBecR — CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 21, 2023

Video from Fort Pierce shows trappers wrangling the 10-foot alligator that killed an 85-year-old woman.

Read more: https://t.co/InTRUcfMeF pic.twitter.com/VRwpCz9vZe — WPEC CBS12 News (@CBS12) February 20, 2023

美國南部佛羅里達州的養老社區今天發生鱷魚攻擊事件，一名85歲老婦在湖畔遛狗時，被身長3公尺的鱷魚緊咬並拖入湖中，不幸身亡，目睹的鄰居至今餘悸猶存。

法新社報導，這起攻擊事件發生在皮爾斯堡（Fort Pierce）一處湖畔養老社區，鄰居卡洛爾（Carol）告訴當地的西棕梠新聞氣象台（WPBF）：「（我）只記得她探出水面，你知道的…呼吸空氣，我的意思是（她）游向…游向腳踏槳船，然後她說『我做不到，鱷魚抓住我』。」

電視台報導，77歲的卡洛爾打電話向緊急服務部門求救，並抓起一根杆子希望幫上她的朋友。

卡洛爾說：「我心想，好，我要把杆子放到水裡勾住她或打鱷魚，結果…她已經不在那了。」

佛羅里達州魚類及野生動物保護委員會（FWC）告訴電視台，老婦的狗在攻擊中倖存下來，但婦人因傷勢過重不治。

報導指出，聖露西郡郡警辦公室（St Lucie County Sheriff Office）出動直升機協助找到湖中鱷魚的位置，隨後用拖網將牠打撈出來。

鱷魚在佛羅里達州相當常見，有時會穿越街道、在高爾夫球場曬太陽或潛伏在廣闊的水道中。

不過，由鱷魚造成的嚴重傷害並不常發生，根據佛羅里達州魚類及野生動物保護委員會網站，鱷魚傷及佛州居民人身安全的風險僅約310萬分之1。因鱷魚咬傷導致人類死亡的事件，在1948年到2021年只發生過26次。（譯者：張茗喧/核稿：徐睿承）1120222