出國旅遊託運行李，經常在提領行李這關耗費很長的時間，日本旅遊達人「酒雄瘋日本」分享，樂桃航空推出「優先行李」的服務，他花了136元加購，返台下機第一個領到行李，讓他大讚真的很方便，引起網友熱烈討論。

日本旅遊達人「酒雄瘋日本」昨在臉書發文分享，最近去日本旅遊，返台的時候他特別加購了一個服務，結果在下飛機以後果真第一個領到行李，完全不用浪費時間在行李區多作等待，而且不過多花了136元。

酒雄瘋日本表示，樂桃航空新增「優先行李」的服務，只要在官網購買託運行李的時候加購「優先行李」，從台灣出發的航班每件行李加價170元；從日本出發則是日幣600元（台幣136元），有趕時間的民眾可以參考。不過每個航班有限定名額，且若是臨櫃才加購則較貴，台灣出發要260元，日本出發則是900元日幣（台幣204元。）

貼文引起網友討論，「這不僅是棒而已！當下眾人羨慕的眼光下，令人感到無比的喜悅」、「買過優先下機跟優先行李，一路搶頭香真的很爽」、「出關的時候，全部行李都在那邊等了」、「這服務超讚，不用等到天荒地老」、「有種VIP的感覺」。

不過，也有網友表示，很多航空其實都有提供這個服務，不只有樂桃航空而已；另有網友則分享，過去搭樂桃航空大誤點，即便行李提早下，也沒有省到多少時間。