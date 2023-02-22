一群關心石虎保育的人士成立山貓森林學校，並籌資購地保育石虎。（翻攝自山貓森林學校臉書／謝明俊苗栗傳真）

新竹林管處與山貓森林學校一同舉辦森林日教學活動。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

新竹林管處與山貓森林學校一同舉辦森林日教學活動，共同種下瀕危植物。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

新竹林管處與山貓森林學校一同舉辦森林日教學活動，共同寫下保育春條。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣後龍溪是石虎重要棲地水源。（謝明俊攝）

有一群關心石虎的人，透過群體集資以環境信託方式，在苗栗縣淺山購入多處私有林，並以台灣的龍貓森林自許，以石虎的別名「山貓」命名為山貓森林，來保留石虎棲地，至今已購下近13公頃的淺山生態棲地，並從2021年起命為「山貓森林學校」，新竹林管處日前結合山貓學校一同舉辦教學日活動，期望共同打造苗栗的綠網方舟。

新竹林管處表示，苗栗淺山有1級保育類野生動物石虎、飯島氏銀鮈及草地稀有植物等，歷年來已優先構築「後龍溪及苗南淺山丘陵保育軸帶」，並與相關公部門合作投入友善生產、地景保育或基於物種保育建置相關通道等多項保育行動。

新竹林管處指出，有一群關心石虎的人，透過群體集資購買保育棲地的方式，希望為石虎和野生動物留下安定的家園，以環境信託方式在苗栗淺山購入多處私有林，並以台灣的龍貓森林自許，以石虎的別名「山貓」命名為山貓森林。至今共購下苗栗縣三義、頭屋、苑裡、獅潭、公館、西湖、後龍等7個鄉鎮總計77筆土地，近13公頃的淺山生態棲地，2021年起更成立「山貓森林學校」，定期在北河、枋寮坑等2處園區辦理「森林日」生態教育活動。

「綠網方舟工作假期」即由新竹林管處結合山貓森林學校森林日活動，共同邀請民眾、水利署二河局、水保局台中分局及靜宜大學等單位，一同參與合力將稀有植物小苗栽植至園區中，包括植物紅皮書評定極危的槲櫟、葦草蘭、艷紅鹿子百合，瀕危的新竹油菊，易危的三葉埔姜及庭梅等，期望這些稀有植物能在山貓森林枋寮坑園區順利長大並繁殖，成為稀有植物異地保種的基地之一。

除了栽植稀有植物外，更安排枋寮坑園區生態環境導覽，帶領實地觀察淺山森林植被樣貌及物種，並親手書寫保育信條，象徵「手護」綠網，同時循環利用園區內自然資材手作木工小物，體驗人與自然和諧共處的「里山倡議」生活態度，共同加入公私協力行列，攜手編織國土生物安全網。