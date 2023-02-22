台灣AV女優波妮。（大象傳媒提供）

饒舌歌手強尼跨界拍 AV成立大象傳媒， 2023決定擴大經營觸角，除了發掘台灣女優之外，也開始佈局東南亞尋找女優生力軍。日前強尼赴東南亞考察分享：「A 片拍了上百部想要粉絲有更新的體驗，一方面也是配合政府南向政策，以後大家就可以在大象傳媒看到越南、菲律賓、泰國等東南亞的美女，成為AV女主角。希望這樣的競爭力，能讓台灣AV產業更加提升推出更多優質的女優，成人產業有的是鈔票，就缺辣妹的加入」。

強尼提到：「其實在台灣當女優根本就是夢幻職業，女優一個月工作 3 天，一天一樣是 8 小時，薪資絕對超過 10 萬，比日本女優剛入行的條件優渥很多，而且台灣AV產業才剛萌芽，女優都備受禮遇，很多人以為女優容易被欺負或是施壓，但你去看女優的 IG，其實大家都過很好，現在社會風氣也不同了，未來也會幫旗下女優規劃更多演藝作品例如推出新歌成為歌手或是打造女優專屬產品，希望女優可以更多元的發展，也期待更多優質的辣妹來加入大象傳媒這個平台」。

被問到遇到女優初次拍攝無法進入狀況通常怎麼引導？大象傳媒分享，對於初次拍攝的女優，在拍攝前就會耐心的解說，也會讓他們在拍攝前去參觀一下工作環境。劇組們也會提供酒水按摩讓她們能夠在片場內更輕鬆，在拍片之前也會注重安全性，拍攝者必須提供身體健康體檢證明，和拍攝前快篩性病檢測是否健康，保護大家的安全。