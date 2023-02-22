陳美子(左)就讀大葉大學管理學院博士班時，在洪朝陽老師(右)的指導下，結合龍騰字與陶瓷杯。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

陳美子送給學校「野火燒不盡，春風吹又生」的墨寶，祝福學校永續發展、生生不息。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

彰化鹿港在地書畫名家陳美子，專研油畫、書法、國畫、工筆畫等創作，還曾獲英國劍橋IBC桂冠小金人殊榮，今年她以80歲的高齡取得大葉大學管理學院博士學位，陳美子表示，人就是要活到老學到老，教職退休重返校園這7年很充實也很美好，很開心順利取得博士。

高齡80歲的陳美子，研習書畫超過30年，曾任鹿港高中教師，退秀後在2015年考進大葉大學管理學院博士班；曾以作品「騰龍字」在2012年獲得大陸福建省泉州聚龍山「百龍陣」之一，被雕刻在石頭上，列入世界文化遺產，全台只有四位書法家獲得此項殊榮，是兩岸書法界相當高的榮譽。

陳美子以《消費品藝術注入效果對消費者知覺價值影響之研究》通過博士論文口試，她說，管理學院博士班的課程讓她收穫良多，儘管休完畢業學分後，還是每周返校旁聽，博士論文用運其擅長的書畫藝術元素，融入商品行銷，探討消費品注入藝術元素後，對消費者知覺價值的影響。

陳美子說，老師鼓勵她嘗試從藝術發展為文創商品，2017年在老師的協助下，找廠商將龍騰字與陶瓷杯結合，為杯子注入文化氣息，開創附加價值，後面經過問卷調查與分析，確認藝術有助於消費性商品，跳脫低價競爭的窠臼。

指導教授洪朝陽表示，陳美子將擅長的藝術與管理結合，透過知識的跨域整合提出新的研究成果，這7年來她認真研修每一門課，可說是終身學習的典範。而陳美子印有龍騰字的鶯歌陶瓷紀念茶杯，僅製作365個，除了杯子本身的實用性，融入知覺美感及善感，為簡單的茶杯透過藝術加值。