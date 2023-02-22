新北市推動空氣品質維護區，3月1日將擴大原本的台北港空氣品質維護區，納入西濱快速道路(臺61線0-22.2K)及濱海公路(臺15線12-22.2K)，並將八里垃圾焚化廠、八里垃圾掩埋場與台灣電力公司林口發電廠及進出道路畫入，只要進入該管制範圍的柴油大客貨車未有1年內排煙檢測合格紀錄即開罰，並持續管制臺北港進出船舶排煙狀況，堪稱全國管制最嚴、管制範圍最大的空品維護區。

環保局長程大維表示，移動汙染源排放的空氣污染物主要有懸浮微粒、一氧化碳、碳氫化合物、氮氧化物、硫氧化物等，除汙染物本身會對人體造成危害，NOx及HC更是光化學煙霧及形成臭氧的前驅物，對區域空氣品質影響深遠。

新北市柴油車輛登記數約為10萬5000餘輛，為全國第二高，為有效管制並降低其空氣汙染物排放量，新北市2020年9月25日公告台北港為全國第一處空氣品質維護區，2022年1月25日再公告畫設板橋公車站及板橋轉運站站體及出入口道路為第二處空氣品質維護區。

環保局統計，管制迄今，不僅台北港進出之高汙染一、二期柴油大貨車數量下降約60％，兩處空氣品質維護區合計每年可減少133公噸PM2.5排放、2279公噸NOx排放，減量成效卓著。

這次將「台北港空維區」再延伸擴大畫設管制範圍，管制對象亦加嚴擴大為全期別柴油大客貨車，而環保局除透過固定式智慧車牌辨識系統24小時全天候稽查取締外，亦會不定時於路邊攔查。

未來「西濱海岸空維區」也將持續透過嚴密監控及不定期以目測判煙稽查進出台北港船舶排煙情況，如不透光率超過40％，將依違反空氣汙染防制法或商港法規定裁處10萬元以上罰鍰。