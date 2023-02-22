鍾富瑋說，宏大拉鍊是台灣唯一上市櫃的拉鍊公司，過去受產業龍頭YKK的經濟規模競爭，及大陸新興拉鍊廠崛起的影響，公司業績持續萎縮。3年前更換新團隊後，重新思考公司定位努力轉向多角化經營，並建置新的廠房產線，期待以新的廠房、產線、產品研發與技術，追上現有領先廠商的腳步。

宏大目前在台灣龍潭跟大陸昆山各設有一個拉鍊廠，台灣廠產線效率不彰，拖累公司持續虧損。為徹底解決效能不足問題，在楊梅買了土地建置新的工業廠房，希望能夠趕在明年第3季前即可投入生產，增加公司競爭力。

宏大今日楊梅廠動土典禮冠蓋雲集，除了前後任桃園市長派任的代表外，久未出現在大眾目光的前證交所董事長吳乃仁、立委魯明哲、鄭正鈐、張育美、前立委黃適卓、經濟部投審會台灣所執行長張銘彬、桃園市政府經發局副局長熊勇智、工策局執行長杜紫軍，以及多位桃園市議員和多位商界領袖與上市櫃董事長及總經理都應邀出席典禮，共同為宏大未來發展祈福。