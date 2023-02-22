力拼賽會2連霸的西甲勁旅皇家馬德里，客場挑戰本季狀況低迷的英超豪門利物浦，儘管開賽陷入2球落後劣勢，皇馬依然重演他們最擅長的逆轉秀，小維尼修斯（Vinicius Jr）、本澤馬（Karim Benzema）各自有著梅開二度演出，皇馬連續轟進5球大逆轉，最終以5比2在歐冠聯賽16強首回合拔得頭籌。

除了另一頭的巴黎聖日耳曼交手拜仁慕尼黑，這場2018年歐冠決賽的組合同樣是重量級對決，利物浦射手薩拉（Mohamed Salah）當時在冠軍賽中遭到皇馬後衛拉莫斯（Sergio Ramos）弄傷肩膀早早退場，紅軍少了攻擊箭頭後戰力直線下滑，最終以1比3不敵皇馬痛失冠軍。

Thibaut Courtois se loupe et offre un deuxième but à Liverpool ! 🤭 #RTLSport #LIVRMA pic.twitter.com/DRKUCQytWh — RTL sport (@RTLsportbe) February 21, 2023

此戰利物浦打出復仇氣勢，開賽僅4分鐘薩拉一記右路斜傳至禁區，努涅茲（Darwin Nunez）巧妙利用腳後跟完成破門，利物浦取得1比0領先，10分鐘後，皇馬主力門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）送上大禮，他在門前停球後腳底突然打滑，薩拉見狀立刻補上一腳打門成功，助利物浦迎來夢幻開局。

No se puede jugar al fútbol con un arquero tan pelotudo. Hace un año, Donarumma, hoy Allison Becker. No juegan nunca más en mi equipo pic.twitter.com/Tu7fBk8ZxP — Dr. Kruz (@DoctorKruz) February 21, 2023

利物浦會輸掉2018年歐冠決賽，除了薩拉缺陣導致球隊攻勢不順外，當時門將卡流斯（Loris Karius）2次的低級守備失誤也難辭其咎，利物浦隔季也因此找來巴西門神阿利森（Alisson Becker）鎮守大門，但失誤如同病毒會傳染似地，阿利森同樣也發生了離譜失誤，皇馬先追回一顆進球後，第35分鐘阿利森在禁區大腳清球，卻不慎打在了小維尼修斯身上，球竟硬生生反彈到了自家大門內，皇馬輕鬆扳平比分，下半場皇馬再藉由米利陶（Éder Militão）及本澤馬獨中兩元，以5比2擊敗利物浦，只要在次回合不被對方以4球或以上的差距擊敗，皇馬便能順利闖進歐冠聯賽8強。