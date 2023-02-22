新媒體學習創作中心啟用，吸引全校師生報名體驗搶先開箱。(義守大學提供／林雅惠傳真)

現代人人手一機，直播平台已成素人舞台，年輕人已習慣從直播上接收資訊，義守大學看準直播、網紅風潮正夯，投入資源建置「新媒體學習創作中心」，自2月15日落成啟用後，每天平均有30組師生報名預約體驗，引人入勝。

資訊管理學系大四生陳筱慈表示，學生可在新媒體學習創作中心使用直播設備，等於在校園裡就能學習自媒體經營，是個很棒且符合學生需求的場域。

「新媒體學習創作中心」在校長陳振遠及一級主管帶領下完成揭幕儀式，陳振遠指出，自媒體經營已成主流，學生透過新媒體學習創作中心場域，可培養潮流所需能力，尤其，現在直播已翻轉媒體模式，各產業都有機會與自媒體產生鏈結，義大校內10大學院共享資源跨域學習，所有學系學生都可利用「新媒體學習創作中心」將專業與自媒體相互運用，成為未來全方位人才。

語文學院應用日語學系主任楊佩蓉參觀「新媒體學習創作中心」後，立即與學生交流討論未來如何將應日系的課程與直播室結合，培育優秀且不怕上鏡頭的語文人才。

處長李崇道表示，新媒體學習創作中心設有直播室、Podcast室、訪談室、自媒體錄製室、梳化間、Live現場空間以及創意激盪空間，以柔合光線與簡潔明亮的設計為元素，打造一間將美學概念與專業素養融合其中的教學場域。

新媒體學習創作中心啟用吸引許多師生預約報名體驗，其中來自印尼、越南等國家的境外生，更興奮的拿起自己手機錄起開箱文，化身網紅介紹設備與環境，並上傳到社群平台，年輕世代以自己所熟悉的操作方式分享生活，顯見自媒體經營已攻佔年輕人的心。

來自泰國就讀國際學院國際傳媒與娛樂管理學系大二生唐素丹說，所學的專業與新媒體相關，新媒體學習創作中心整體規畫都在高標準之上，體驗直播操作相當有感。