定位為「人道救援艦」的4000噸級巡防艦設有診療室、手術室、牙科室、燒燙傷處理室、復溫室、普通病房與負壓隔離病房，其餘設備皆比照野戰醫院等級設置。海巡、國軍醫院、台船三方今簽署合作備忘錄，未來將透過海上遠距智慧醫療系統，進一步輔助艦上醫官即時進行緊急救護及醫療處置，象徵海巡署積極投入國際人道救援工作。

在海洋委員會海巡署副署長張忠龍見證下，22日上午10時，由海巡署艦隊分署分署長廖德成、國軍高雄總醫院左營分院分院長陳盈凱及台灣國際造船股份有限公司總經理魏正賜共同簽署「海洋委員會海巡署艦隊分署4000噸級巡防艦海上智慧醫療系統三方合作備忘錄」。

「海上遠距智慧醫療系統」結合健保系統，可查詢個人電子病歷及海上救難案例等資訊，搭配智慧醫療物聯網及穿戴裝置，實施岸、海遠距視訊多方會診，輔佐艦上醫官執行緊急醫療救助、手術協作，並即時監看患者生理徵象，避免病情惡化，再搭配直升機進行後送，可有效擴展救援範圍，爭取時效，實現政府以南沙太平島為人道救援中心的政策目標。

海巡署艦隊分署分署長廖德成表示：「海上遠距智慧醫療系統是強化遠距緊急救援效能的重要利器，為全面提升4000噸級巡防艦專業診療精準性及病患存活機率，將積極與院方及台船公司合作，突破海上資訊系統限制，並與智慧化醫療接軌，打造台灣第一艘海上行動方舟」，他提到未來岸上醫院資源將延伸至4000噸級巡防艦巡弋範圍，以期發揮海上緊急醫療救護最高能量。

巡防艦海巡署海上遠距智慧醫療系統