針對立委陳椒華今天揭露「學甲壘球場弊案宛如新竹棒球場翻版？」質疑台南市政府浪費公帑蓋假球場實為填底渣，南市環保局說明，學甲簡易壘球場級配層採用焚化再生粒料，是環保單位推動廢棄物再利用的一環，壘球場完工後驗收，均依工程會驗收程序進行，球場場地平整也安全。

南市環保局指出，相關工程從規畫、發包及施工使用材料，均依照環保署的再利用規定進行，全程監督廠商依設計圖說完成，絕無填埋廢棄物或爐碴情事。

環保局強調，學甲簡易壘球場是將封閉學甲衛生掩埋場復育後再利用，因場地大小等都有限制，當初設計因地制宜，球場並非可用於正式比賽的球場，陳椒華稱「連教育局也說不合格」，是教育局認為該場地不適合做正式比賽場地。

環保局也說，學甲簡易壘球場的級配層，採用的是焚化再生粒料，所有的再生粒料出廠前，都要通過重金屬等檢驗，大小也有規範，合格後才能使用，以焚化粒料做為級配，是環保單位推動廢棄物再利用的一環。

此外，學甲簡易壘球場完工後驗收，均依工程會的驗收程序進行，球場場地平整，也是安全的。環保局強調，球場完工、驗收後即開放使用，環保局原規畫辦理親子壘球活動，因疫情延宕至今，近期會再規畫辦理活動。

環保局長許仁澤強調，全案工程全程皆依設計圖施工，在既有垃圾層覆土上使用50公分合法、可再利用於掩埋場的粒料（焚化再生粒料及廢玻璃砂），最上層披覆5公分的紅磚土或良質土，完工後，依契約規定進行竣工確認及驗收，絕無不法或浪費公帑等情事。

環保局說明，焚化再生粒料雖有極小部份雜質無法分離，但都控制在一定比率下，大小也都符合規範在19mm以下，球場工程每回填15公分壓實1次，經3次壓實程序，可確保回填後平整度，且最表層仍有良質土及紅磚土面層，不影響後續使用安全，若表層良質土磨耗，也會適當補充良質土，至於陳椒華公布照片上的雜質，因無法確定來源，不予置評。