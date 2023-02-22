2024大選備受關注，民進黨主席賴清德可以說是定於一尊，國民黨籍新北市長侯友宜是黨內呼聲最高的人選，而身為總統人選，兩岸論述也將成為選舉勝敗的關鍵，對此，前陸委會主委賴幸媛辦公室主任施威全接受《新聞不芹菜》專訪表示，賴清德過去主張反對直航，因為九二共識制度化協商才有直航，這也會成為他的挑戰。

施威全指出，賴清德先前的論述，在總統辯論或面對媒體和對手對他的攻擊時，都會受到挑戰，但相信他一定有自圓其說的說法，可能會是時空背景的改變等解釋，他批評，民進黨的朋友常常如此解釋自己不是雙標，如果目的是想要選贏，美中台的論述就會往中間靠攏。

《新聞不芹菜》主持人黃光芹詢問，如果未來賴清德的對手是侯友宜，那在兩岸論述上是否需要補強；施威全指出，政治人物談兩岸問題，談到人民都搞不懂，如何決定選票是有信賴感。

他舉例，像是陸生來台，民進黨推動大家會鼓掌，如果是國民黨推動就會掛個問號，因為過去歷史的背景關係，台灣人認為民進黨是自己人，兩岸政策表面看起來是理性討論，但其實都是感情的認同，要看人格特質是否被信任，侯友宜能讓選民了解他跟國民黨不一樣。

施威全說，他曾經在新北市府當官員，曾經陪侯友宜到中國大陸城市交流，看看新北業者在大陸發展的過程，從侯友宜跟大陸官員往來他們如果有舊識也是警察專業。

施威全指出，他印象中侯友宜對於大陸的官場文化也有直接批評，招待吃吃喝喝有些厭煩，甚至與大陸官員直言不諱，侯友宜整個過程最在乎的是如何讓新北業者在大陸的地區有商機，他很努力。

施威全說，因為他以前跟大陸官員往來一定比一般民眾深，如果侯友宜跟大陸有曖昧關係，他不可能看不出來。