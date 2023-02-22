外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄等一行人現正於美國訪問，並在美東時間21日於華盛頓特區的AIT總部，與美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）等美方涉台事務官員進行閉門會議，吳是1979年中華民國與美國斷交後，第一位訪問華盛頓特區的現任外交部長，被視為台美關係大突破。

此次與吳釗燮會面的美方官員，除了雪蔓外，還有白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）、外傳可能接任AIT主席的美國白宮國家安全會議中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）等，雙方就台美國安議題會談長達7小時。

1979年台美斷交後，美國對台灣官員有「五黑名單」限制，禁止台灣正副總統、行政院長、外交部長與國防部長等五官銜政治人物赴華盛頓訪問；而後美國政府於前總統川普（Donald Trump）任內的2018年，通過了《台灣旅行法》，開放美國所有層級官員訪台，也明定台灣官員可以訪問美國。