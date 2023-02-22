竹北市公29公園博愛籃球場2014年啟用，因竹北多雨、夏天炎熱，市公所爭取客委會經費，將原有籃球場增建風雨球場，本月8日已開工。現任市長鄭朝方22日前往視察，緊盯相關細節，發現柱墩過於接近球框，以及採光罩未定位等設計配置問題，要求廠商依照使用者需求改善，確保施工品質符合市民使用期待。工程預計最快今年8月底完工。

公29公園博愛籃球場是竹北市民籃球運動的重要場所，但竹北市平均年降雨日數達116天，夏日白天體感溫度可達攝氏35度，加上人口增長迅速，因此催生風雨球場新建需求。

竹北市在前任市長成功爭取客委會客庄創生環境營造計畫-禾埕專案計畫，補助經費1944萬元及自籌經費1438萬元，共計3382萬元挹注新建，融合客家禾埕文化元素，將原有的籃球場增建風雨球場，在去年即完成規畫、設計監造與工程發包。

鄭朝方視察後發現，博愛風雨球場設計有部分疑慮待改善，包含球場結構柱位過於接近籃球球框，易造成民眾打球時衝撞潛在危機。另外採光罩位置也要求定位，避免球友投籃時易產生陽光直射眼睛風險，因此請廠商依照使用者需求改善，確保施工品質符合市民使用期待。

風雨球場工程共涵蓋3座全場籃球場及保留1座露天全場籃球場，並於球場旁新建1座公共廁所，未來可提供民眾不受天候影響的籃球運動空間，亦可供各學校單位辦理相關活動及運動賽事。