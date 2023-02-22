台中市沙鹿區1名62歲的男子，日前中午2時30分許，前往沙鹿區某銀行提供帳號向行員表示，欲匯款新台幣34萬元，該行員關懷詢問與對方關係時，老翁支吾其詞無法詳實告知用途，行員發覺有異隨即通知警方到場。男子一度還回警方說「才領34萬而已」？所幸警方及時阻詐。
清水警分局沙鹿所長廖俊強及員警林皇璋、林家緯，20日獲報立即到場了解，初起男子僅表示「才領34萬元不到50萬，想把錢領出來，再存到另一戶頭而已」？警方回說：「34萬還是很多」。經警方再度詢問，男子才向警方坦承，於網路聽信LINE群組有投資管道，並稱投資穩賺不賠才想來匯款投資。
沙鹿所長廖俊強經檢視老翁手機對話內容，發現老翁參加多個投資股票群組，經警方再提供相同手法的詐騙案例向老翁說明，「股票群組都是假的」；並表示此為詐騙集團慣用投資詐騙手法，老翁才發覺遭詐騙，並感謝警方與行員的援手相助。
廖俊強表示，現今詐騙手法層出不窮，詐騙手法不斷推陳出新，有時也會再利用詐騙老梗等手法，民眾務必提高警覺，可撥打「165反詐騙專線」或撥打「110」向警方求證及諮詢，亦能「有效打擊詐騙」保護自己、保護他人。
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