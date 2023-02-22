台泥展示了目前五大EV發展面向，包括陸地上運用能元科技三元鋰電池的電動賽車、電動超跑、台泥儲能打造的光充儲一體低碳充電站，台灣通運推出的電動大貨卡綠色物流服務，還有台泥礦山率先使用電動智能無人礦山車；另外，能元科技高階電池也躍上天際、被運用於未來空中運輸載具eVTOL。

台泥啟動「2023 EARTH HELPER減碳永續行動」，鼓勵電動車主與親友，共同減碳目標585公噸。在2023年底，台泥將頒發EARTH HELPER排行榜永續積分第一名的EARTH HELPER，可飛往雲朗集團義大利A.ROMA飯店，來一場碳中和植林之旅，本次旅程實踐綠色交通精神，飛行旅程中所產生的碳排1.44噸，將進行碳抵消。第2-10名也能入住南投雲品飯店負碳住房專案，將入住所產生的碳排150KG，透過新加坡全球碳權交易平台，完成碳權交易及抵換。台泥邀請每位EARTH HELPER為自己爭取一趟負責任的旅行，成為永續零碳旅人。

除了提出社會倡議落實減碳，台泥企業團也響應EV100的世界趨勢，今年1月起，針對員工提供運具電動化補助，鼓勵換購電動摩托車。同時，於企業團總部、廠區及子公司分階段建置電動車慢充樁，提供公務車以及員工充電。從公司內部推動低碳運具開始，展現台泥企業團永續地球的決心。