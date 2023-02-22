職棒樂天啦啦隊女神林襄，擁有甜美外型及傲人身材的她，在IG上有149萬名粉絲追蹤，日前她因工作飛往日本，隨後便與同是啦啦隊的張雅涵Kimi、霖霖到輕井澤滑雪，更上傳三人上身僅穿著比基尼的熱舞影片，另外，她們在滑雪場還巧遇賈永婕，讓粉絲直呼「不同年代的女神！」

林襄昨（21日）在社群中分享在雪中溫泉初體驗的辣照，而她今（22）日早上在IG限時動態中，先是發出身穿黃色比基尼的自拍照，並寫下「一早起床幹大事」，接著發出與張雅涵、霖霖在滑雪場的影片，片中三人脫下厚重的外套，僅穿著比基尼對著鏡頭跳舞，更頻頻對鏡頭送上飛吻。

林襄與張雅涵Kimi、霖霖在滑雪場穿比基尼熱舞。（圖／截圖自林襄IG）

另外，女星賈永婕今（22）日在臉書驚喜曬出與林襄一行人的大合照，照片中，她與林襄僅靠在一起，林襄則是對著鏡頭笑得非常燦爛，文中賈永婕更大讚「香香的日本滑雪中毒者」。

貼文一出，網友紛紛留言「彼此『襄永』，太美的畫面」、「香噴噴的照片」、「大美女」、「不同年代的女神…都是女神」、「兩個的膚質都好好喔」、「美少女會傳染的，難怪大家都這麼美」，不過有網友表示，林襄有些神似藝人季芹，直呼「沒標林襄，我還以為是季芹」對此，賈永婕則回應「都是大美女」。