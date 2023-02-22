桃園市平鎮區延平路上一處人行道上日前發生一起塌陷事故，一名阿伯行走在人行道上，看到路旁放了2個警示用的三角錐，疑似覺得三角錐很擋路，便往旁邊踢了一腳，沒想到下一秒腳卻陷入坑洞中，畫面曝光後引發熱議。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一段監視器影片，只見畫面中，一名阿伯行走在人行道上，而路旁有2個圍著請勿靠近施工帶的三角錐，阿伯看到後似乎覺得擋到路，將三角錐往旁邊踢了一腳，沒想到下一秒腳卻陷入坑洞中，所幸阿伯並無大礙，還能自行起身離去。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「笑的人真的很沒有同理心，如果今天被踢的是你家的三角椎你還笑的出來嗎？」、「屁孩變老後，老屁孩」、「三角錐表示：早就跟你說這邊很危險了」、「不知道三角錐有沒有怎樣」、「3D踩地雷」；但也有網友認為「我倒覺得阿北是熱心想把三角錐移裡面點，但誤踩雷，雖然有點好笑，希望阿北沒事」。