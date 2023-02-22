新竹縣長楊文科（左）體驗手做絹印。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣政府打造新竹走走旅遊品牌，主打以味道開啟一趟旅行，帶領遊客深度探索竹縣在地好味道，至今已推出北埔、關西、竹東、新埔等4條路線，累積出團33場次，吸引逾500人次報名參加，今年打造竹北、峨眉、橫山與五峰4條全新路線，預計推出34場次。22日舉辦宣傳記者會，由縣長楊文科宣布全新路線正式開跑。

2021年新竹縣府催生出新竹走走旅遊品牌，過去主打的北埔、關西、竹東、新埔等4條路線，累積出團33場次，吸引逾500人次報名參加，兼具趣味與文化深度的解說，深獲北台灣旅客青睞。

為乘勝追擊、在拉抬旅遊人次高峰，新竹縣府今年打造4條全新路線，帶領大家從竹北沖積平原出發，再到峨眉、橫山的里山丘陵，最後是高山林立的五峰。從城市到山林，讓旅客透過食物與旅行，深入體驗竹縣在地人文、自然景色，期望再度帶起深度旅遊體驗的風潮。

楊文科說，這次的味道之旅，就像客家話說「鼻臊旅行」，一聞到氣味，就讓人想到這裡玩，歡迎大家到新竹來走走。他也在記者會現場由老師帶領下，手作橫山走走行程內的絹印體驗，秀出印上新竹走走圖樣手巾。

交通旅遊處長戴志君介紹，4條路線中的竹北走走透過輕鬆有趣的走讀方式，以五感體驗遊戲走過舊時農村的灌溉道路，在都會叢林中尋找舊時的味道。峨眉走走帶領旅客走入百年老茶廠，在茶香中體驗客家人奉茶待客之道，一探茶鄉風光、秘境農場及享用茶風味蔬食野餐籃。

橫山走走則以獨家設計的鐵路解謎遊戲，解鎖內灣支線各站點任務，搭配橫山物產製作的在地風味料理與手作活動，從不同視角認識橫山。五峰走走以登山新手也能輕鬆上手的油羅溪古道路線，踏上油羅山百年隘勇線，在柳杉樹林環繞中，看見先人拓墾與自然互動的足跡。

交旅處為了行程的精緻度與品質，新的4條路線共34團，維持名額限制，有興趣的民眾請把握機會，活動詳情與費用請上新竹縣旅遊網：https://travel.hsinchu.gov.tw/。