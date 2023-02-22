新內閣走馬上任，國安團隊雖然未有大改組，前國安局長陳明通辭職後，由外交部政務次長蔡明彥接任，而蔡明彥過去經常接受《中評社》訪問，也引發討論，前陸委會主委賴幸媛辦公室主任施威全接受《新聞不芹菜》節目專訪表示，上中評社節目並不違法，他認為，有機會與對岸交往就交往，了解對方思考很重要。

施威全指出，不管是國民黨立委王鴻薇上中國大陸節目，或是蔡明彥接受中評社的訪問，完全沒有違法，但在道德有沒有問題？他認為，如果中國大陸媒體邀請他上電視，一定會接受。

施威全分析，他認為有機會和中國大陸交往就交往，因為了解對方思考很重要，即使言論可能會被剪接或扭曲，但談論過程，對方也不是鐵板一塊。

他舉例，關於中華民國這4個字，從過去到現在對岸官員看法就不一樣，過去大陸對於中華民國認為是早就消失了，後來馬政府制度化協商，中國大陸就開始思考面對中華民國四個字，「中華民國可愛論」。

施威全指出，只要台灣堅持中華民國的招牌，他們就會正面看待，不管是檯面上下的互動，政治協商雙方面的領悟，還有學者和學者間等之類的交流而轉變等，即使會被中國大陸拿去扭曲，但這個過程能夠私下做交流，就有機會改變中國大陸對中華民國的定義。

施威全指出，蔡明彥本來是學者，在馬政府時代參與政府研究計畫，都有公開檔案，這個人並沒有那麼神祕，做為學者，跟政府機關基本上常互動，而學者很容易成為對外關係的二軌，一種特殊的非官方外交。

不過，施威全指出，時間僅剩1年多有作為比較困難，國安系統國安局是最高情資機關，按照法規還包含移民署等都是國安局的下級單位，大家比較期待陳明通有些未完成的事情，蔡明彥是否能繼續推動比較困難。