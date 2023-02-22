最近ChatGPT話題引發大眾熱議，究竟AI科技將幫助人類還是帶來更多問題，各界評價不一。但對於美國知名科幻雜誌《克拉克世界》（Clarkesworld）來說，ChatGPT出現之後，疑似被人利用來撰寫小說並投稿，一個月多達500篇，不堪其擾之餘，只好暫時停止徵稿。

美國科幻雜誌《克拉克世界》過去曾出版傑夫．凡德米爾（Jeff VanderMeer）、李允夏（Yoon Ha Lee）、凱瑟琳．M．瓦倫特（Catherynne M. Valente）等傑出作家的作品，也是少數開放新人作家投稿並支付稿費的出版社。

然而該社創始編輯克拉克表示，自從ChatGPT問世以來，受到部分網紅鼓吹利用人工智慧生成語言來「快速致富」影響，他們每個月收到的稿件數量突然大幅增加，其中充斥許多假貨。以今年一月為例，編輯部就拒絕了100件疑似透過人工智慧產生的作品；二月至今，則已經有500份來稿被列入黑名單。

Debated posting it here, but...https://t.co/IxePjTlpRx

This is a problem for short fiction submissions and it's not just going to go away. The link goes into details, but this is a graph of submission bans since 2019. Plagiarism and bot-written spam. pic.twitter.com/pRSVX4mpKt — clarkesworld (@clarkesworld) February 15, 2023

然而在ChatGPT出現之前，他們每個月收到的抄襲稿件大概只有10份左右。

「我跟其他編輯聊過，不是只有我遇到這樣的事情，」克拉克表示。關閉投稿是一個激烈手段，但是在找到解決方法之前，出版社沒有其他辦法。「我們會再開放投稿，但目前尚未決定日期，」克拉克表示。「對於新人作家、國際創作者來說，我擔心他們的路更窄了，而短篇小說需要這些人。」