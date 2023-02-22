男神始祖、一代巨星劉文正消失螢光幕30多年，日前因烏龍死訊，引發大家對他過去成就的想念和討論，而劉文正不管是引退前後，都幾乎是緋聞絕緣體，也沒聽說他是否成家。對此，媒體人麥若愚在節目上表示，劉文正時代的名人對感情事都相當注重隱私，雖然他曾跟圈內女星傳出過從甚密，甚至和費翔傳走得近，但劉文正的老年可能是孤獨的。

麥若愚最近在《新聞挖挖哇》分享現年70歲劉文正始終成謎的感情話題，他認為劉文正從年輕到老都是孤獨的巨星，過去他發掘巫啟賢出道，除了要求咬字清楚、注重藝人形象，更要求要「耐得住寂寞」，巫啟賢當時就坦言做不到，而劉文正卻似乎完美的做到了，當年曾跟他緋聞傳最多的女星就是恬妞，但因為當時兩人合作機會多，是螢幕情侶，私下不了了之，讓劉文正當時就被塑造成「守身如玉的白馬王子」形象。

70年感情無女友？他爆劉文正斷背費翔驚人真相？

後來，麥若愚回憶劉文正有和費翔傳出有特別的情誼，不論是不是炒新聞，至今兩人看起來也僅是多年的好朋友，令麥若愚認為，劉文正當年選擇離開演藝圈，「他不想讓讓人家知道他的情感可能也是一個原因」，麥若愚指出，不論劉文正過去得到多少女明星青睞，最後老年可能也是孤獨的，「如果他有一個伴侶的話，一定在旁邊，或者是他有個長年的伴侶，也一定會知道」。

畫面上像金童玉女？劉文正沒把她當女人看。（影音／取自華視懷舊頻道 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

而過去可被封為女星殺手的劉文正，過去上節目時曾被「大白鯊」陳今佩告白，在「華視懷舊頻道」釋出的片段中，可見過去劉文正穿黑西裝訪問陳今佩，女方問他：「覺得我是哪一類的女人？」劉文正打槍說：「我從來沒有把妳當女人看」，陳今佩又繼續告白，稱對劉文正的感情非筆墨可以形容，笑說每次一看到他就好像要融化了，劉文正再度妙回：「這個陳今佩要融化的話，需要好長一段時間」，而陳今佩聽了也沒生氣，笑說：「劉文正真的很會說話，罵人不帶髒字的」，可見劉文正魅力之大。