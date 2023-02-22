國民黨團召開記者會。（國民黨團提供）

蛋荒蔓延引發民怨，學童營養午餐連一顆全蛋也吃不到，國民黨團今召開記者會，痛陳農委會主委陳吉仲從去年一再保證不缺蛋，卻一再跳票，對國內缺蛋的問題，完全拿不出辦法，強烈要求陳吉仲必須下台。國民黨團要問，號稱溫暖堅韌的陳內閣，何時可以解決缺蛋問題？何時才能讓孩童營養午餐吃得到一顆全蛋？

總召曾銘宗表示，國民黨團立委非常負責任前往各地賣場、超商，查看雞蛋上架販售現況，幾乎空無一「蛋」。對照2022年4月10超市架上空無一蛋的畫面，這表示去年就已經缺蛋，持續到今年。缺蛋潮也燒向4大超商，大多數超商都拿出缺蛋告示，也不再賣茶葉蛋。

曾銘宗指出，每一次質詢陳吉仲會不會缺蛋，陳吉仲都拍胸脯保證不缺蛋，已經多到記不清楚跳票多少次，這次內閣改組，國民黨團認為，做一位政務官，說出的保證一再跳票，強烈要求陳吉仲必須下台，請問陳建仁院長什麼時候解決缺蛋問題？

書記長謝衣鳯指出，根據前農委會主委黃金城預估，要到2024年雞蛋供應才能回穩，產地蛋農面對飼料、原物料大漲，養蛋雞成本增加，蛋價卻凍漲，中盤蛋商為了搶蛋，提高了價格，蛋農收益卻銳減，蛋雞數量跟著減少。

謝衣鳯質疑，農委會今年才大量進口30萬隻蛋雞，為何不在去年就解決蛋雞不足的問題？進口這30萬隻蛋雞、種雞，要到2024、2025年才能實際反映到產蛋良率上，根本就緩不濟急。其次，為何蛋雞、種雞都要仰賴進口？為何不在台灣培育自己的種雞來源？陳吉仲不是農業專家嗎？不是說好要提升農業生產技術和設備？為何遲遲沒有解決？

費鴻泰表示，細數陳吉仲上任農委會主委之後，蛋雞產地價格分別在107年每台斤20.5元、108年35.64元、109年25.5元，112年34.5元，今年為40.5元，中盤商的批發價格為52元；而相較於去年雞蛋價格漲100％，這就是陳吉仲的政績。

副書記長鄭正鈐表示，民進黨政府最喜歡高喊國家隊，在2020年4月8日農委會成立了「雞蛋國家隊」，3年過去，缺蛋問題到現在依然沒有解決，甚至連孩童的營養午餐吃不到全蛋，只能以蛋液搭配其他食材提供，他質疑農委會的「雞蛋國家隊」到底在哪裡？

副書記長洪孟楷表示，綠營側翼網軍和綠委還帶風向，稱根本不缺蛋，只是北部缺蛋而已，中南部都買得到蛋，如果真是這樣，這不就是農委會蛋量供應調配出現問題，何以放任南北雞蛋失衡的問題一再發生？