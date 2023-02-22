紫羅蘭向來在花卉市場受到喜愛，然而一般商業品種播種，單瓣、重瓣花機率各為一半，單瓣因市場銷路不佳，影響農民栽培意願，台南區農業改良場花10年投入改良，成功育成紫羅蘭品種台南3號、4號新品系，重瓣率達7、8成，可望提高農民栽種意願，被看好市場潛力佳。

左為紫羅蘭雙瓣花，右為單瓣花。(曹婷婷攝)

農改場副場長陳昱初指出，新育成的紫羅蘭品種台南3號、4號，將可大幅降低栽培成本。他說明，一般栽種紫羅蘭，單瓣率占一半，但單瓣不受市場喜愛，農民只能淘汰，由於單瓣率偏高也影響農民栽種意願，新品種重瓣率達7、8成，除減少育苗成本，也提高農民收益。

改良課花卉研究室副研究員張元聰指出，目前坊間栽種紫羅蘭花卉的農民相當少，雙瓣紫羅蘭經濟商業價值也高，未來可望帶動農民願意投入栽種。他說，紫羅蘭需寒涼天氣才適合栽種，日本、荷蘭常見紫羅蘭，台灣品種經過改良適合於20至25度氣溫下栽種，從播種到採收約60天，一年四季都能種植，目前農民於冬天在平地栽種，夏天則移往阿里山區栽種。

台南區農業改良場今天舉辦研究成果發表會。(曹婷婷攝)

台南農改場今天舉辦研究成果發表，去年度共完成24件技術移轉、2個植物品種權與6項專利，技轉金額逾240萬元，在農委會的試驗改良單位名列前茅，省工機具、節水等栽培技術研發，也有助於提高產量，增加栽種者的收益。