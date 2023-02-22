亞泰金屬成立50週年，公司製造的塗佈機最早應用於膠帶生產，目前是全球最大的銅箔基板(CCL)高階含浸設備製造商，全球市佔率超過70%，亞泰金屬表示，公司致力於研發及製造各式捲對捲(R2R)精密塗佈設備，廣泛應用於各類半導體、PCB、光電等產業上游的柔性材料生產製程，多年來以高性能、高精密與服務品質，獲得國內外大廠的肯定，隨著下游電子終端產品及複合材料的快速研發，對相關製程設備的需求殷切，帶動各應用領域客戶訂單持續增加。

亞泰金屬除以生產直立式含浸設備為主的一廠外，公司自2021年12月開始動土的新廠，預計將於5月份正式落成，下半年加入生產行列。

受疫情干擾，亞泰金屬持續耕耘新興國家的市場，今年亦將有所斬獲，目前已有PCB客戶的直立式含浸設備急單湧入，且亞泰金屬現有的合約負債金額仍維持在15億元以上的高水位，以目前在手客戶訂單、裝機排程與營收認列進度來看，整體營運掌握度可到2024上半年。

亞泰金屬表示，目前新廠規劃以水平式塗佈設備製造為主，水平式塗佈設備相較於直立式含浸設備應用產業範圍更廣，將可切入PCB上游的銅箔及玻纖布製程設備、被動元件(MLCC、LTCC)及鋰電池塗佈設備，以及複合材料用的碳纖維製程設備等不同領域，進一步擴大設備應用與業務範圍；亞泰金屬預期新廠投產後，公司水平式塗佈設備佔營收比重可望從目前不到1成，可大幅提升；未來一、二廠產線同時運作，除分散終端應用領域的集中度，彈性調度產線製程外，並可望提高組裝自製率，提高自製率對毛利率提升將產生明顯助益，並可同步推升營收及獲利貢獻。

近期隨著疫情逐步緩解，高階利基型的毫米波、低軌衛星與自動駕駛等相關產品所需用的高溫鐵氟龍PTFE直立式含浸設備訂單逐步增溫，可望進一步優化產品組合；此外，因應兩岸局勢發展，現有客戶開始規劃於東南亞投資設廠，亞泰金屬亦評估在東南亞設立據點就近服務客戶，並擴展國際市場版圖。

黃源財表示，公司在手訂單均維持正常出貨與安裝進度，並於合約簽訂時與設備出貨時已分別收取3成訂金及5成出貨款，列入合約負債，後續隨設備安裝及驗收階段完成，將會逐步認列營收，預期公司今年可望與去年持平或微幅成長，審慎樂觀看待未來營運。