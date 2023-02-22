癸卯梅竹賽籌備會也準備各種宣傳及紀念品，邀請兩校學生及選手珍藏。（翻攝自癸卯梅竹賽籌備會臉書）

清華大學與陽明交通大學超過半世紀的傳統賽事梅竹賽，今年將在2月24日起連3天舉行賽事，包括10項正式賽及8項表演賽，開幕當天除有兩校火力班及啦啦隊精彩表演，還有機會抽中iPad、藍牙耳機、喇叭大獎，邀請師生一起來感受熱血的梅竹賽事。

清交兩校校地相鄰，師生來往交流密切，自1969年開辦的梅竹賽也成為兩校校友回顧校園生活時最難忘的記憶。當年由清華教授提議，以梅貽琦校長姓名中的梅代表清華，凌竹銘校長的竹代表交大，並擲銅板來決定賽事名稱為梅竹。

本屆癸卯梅竹為第55屆梅竹賽，依循梅竹法規輪到陽明交大主辦、清大協辦，一系列賽事將於2月24日至2月26日舉辦。2月24日當天下午1點於陽明交大田徑場舉行開幕式，包括兩校賽事選手及啦啦隊和火力班都會參加，開幕式會由清大校長高為元及陽明交大校長林奇宏合力敲鑼開賽。

今年正式賽項目共有10項，包括桌球、羽球、橋藝、象棋、網球、棒球、女籃、男籃、男排、女排，不記入積分之8項表演賽為足球、撞球、女桌、劍道、圍棋、女網、射箭、壘球，全數賽事於26日晚間結束後，由總錦標積分最高的學校奪得該年度梅竹賽總錦標。

而今年梅竹賽的主視覺，則是以漫畫窗格發想，將兩個歪斜的四邊形作為背景，放入具代表性的梅與竹，襯托準備大鬧一場的熊貓與狐狸，作品中也將兩校代表色做變化，以鮮艷的紫粉色與粉藍色為主，勾勒出霓虹燈的效果，代表兩校在梅竹賽時的氣氛將無比活躍，充滿無限生機。

今年梅竹賽也舉辦抽獎活動，有iPad、藍牙耳機、喇叭等豪華大禮，學生期待的梅竹主題曲《從不後退》日前也已上線，癸卯梅竹賽籌備會也準備各種宣傳及紀念品，邀請兩校學生及選手珍藏，感受最精采熱血的梅竹賽事。