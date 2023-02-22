寶珀（Blancpain)為歡慶五十噚腕表70周年，日前在法屬波利尼西亞的朗伊羅阿環礁（Rangiroa Atoll）發表全新五十噚Tech Gombessa腕表，除了優異的潛水功能，且是首只可以測量長達三小時潛水時間的腕表，讓研究海洋生態的科學家可以潛得更深、更持久，完整蒐集資訊，為護育海洋生態盡心力。

腔棘魚探險研究計畫創辦人Laurent Ballesta與寶珀表聯手設計Tech Gombessa的潛水表。（Blancpain提供)

這款名為Tech Gombessa的潛水表，是寶珀總裁兼執行長Marc A.Hayek與腔棘魚探險研究計畫（Gombessa Expeditions）創辦人Laurent Ballesta聯手設計，名稱源於研究地點法屬波利尼西亞當地人將腔棘魚稱為「Tamataroa」，寶珀於2013年即贊助該計畫的創建，歷年更為該計畫研發專用的五十噚系列腕表。

寶珀表為慶祝五十噚70周年，推出Tech Gombessa的潛水表。（Blancpain提供)

隨著潛水科技的進步，該計畫採用「封閉式循環呼吸氣瓶」（CCR），科學家潛水時不僅不會吐出泡泡，還可以將呼出氣體回收使用，讓潛水時間延長至3小時，為此寶珀特別設計Tech Gombessa潛水表，配置3小時測量表圈，且搭配無表耳設計，可完全服貼手腕，純黑色表盤可完全吸收光線不反光，讓讀時更加精確。