27歲女星楊淨宇因參加歌唱選秀節目《台灣這麼旺》而成名，也在戲劇方面出演本土劇《幸福來了》、《大時代》挑戰不同角色，表現深受好評。積極發展事業的她，卻因為「無戲可接」而從戲劇圈神隱5年，但是楊淨宇不願放棄歌手夢，近期轉戰「這行業」瞬間翻身，甚至月收入一度達到30萬元，令大家震驚不已。

楊淨宇在今年跨年現場與其他女藝人白家綺、張家瑋、蘇晏霈、謝京穎與波波蓁，共組過年限定女團「PT Grils」，她們大秀火辣的身姿，使收視率飆高並嗨翻整個跨年夜，而觀眾們也回想起楊淨宇這位擁有好歌喉的實力女唱將。

根據《三立新聞網》報導，楊淨宇當年因為沒有接到新的八點檔劇本，而在螢光幕前神隱五年，她一度想放棄追求夢想，甚至升起了當保險員的念頭，不過她還是無法放下心愛的麥克風，因此轉戰「直播領域」。成為直播主的楊淨宇，雖然一開始幾乎沒有收入，但她堅持「絕對不露」的原則，以歌唱實力征服觀眾，為了確保每次直播表現，開播前都會提早2小時練習與確認腳本。

隨著楊淨宇努力不懈，直播觀看人數終於有了起色，收入也隨之增加，現在的她平均月收入「10萬元」，此外，楊淨宇更滿意地表示，憑著自己的演唱，直播生涯曾經月收入高達30萬元，粉絲們對認真又上進的她相當敬佩。