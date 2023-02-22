台版柬埔寨案，士林地院22日上午針對中壢據點「控員」進行準備程序，訊問陳義方、郭宏明、周長鴻、吳郁群、楊子霆、林品翔等人，6人均坦承拘禁29人，並稱據點負責人張家豪指使周長鴻在泡麵內放入10幾顆FM2藥丸，讓遭囚虐的被害人食用，吃完即昏睡，控員每天可賺2500元到3000元的酬勞。

台版柬埔寨中壢據點控員郭宏明（左）、吳郁群。（李文正攝）

吳、楊、林均為20歲左右，辯稱是透過曾忠義介紹加入詐團，先與「茶董」陳樺韋面試，坐上白牌車到據點，去年10月底加入後，直到警方11月3日衝入據點，「控員」目擊被害人一進門，被帶到小房間內，強行取走錢包，轉移到隔壁房間前就被銬上手銬，而周長鴻在泡麵內加入FM2，目的不讓原本的人知道有新人加入，便不會吵鬧。

台版柬埔寨中壢據點控員林品翔。（李文正攝）

其中19歲的「控員」林品翔更稱，看到有人上手銬，心裡非常害怕，張家豪又告訴他「進來就不能出去」，擔心自己變成被害人，沒有立即離開。辯護人更稱，林男身高160公分、體重60公斤，只看到有拘禁被害人，不知有詐欺、洗錢等非法活動。

台版柬埔寨中壢據點控員楊子霆（左）。（李文正攝）

周等6人在據點內待數日，茶董、張家豪等人在飛機群組「可爾必思B」內，要求他們每小時錄製影片上傳群組，1周後可以領錢，21歲綽號「鮪魚」的吳郁群稱，曾忠義告訴他只要幫忙看管人，工作輕鬆，每天可以玩手機，日薪2500元，他才辭去加油站的工作加入詐團，經過4天還沒領到錢，就被警察逮捕。法官訓斥「你難道沒有想一下，這麼輕鬆就賺錢的工作，是合法的嗎？」

法官告訴周等6人，就算不是你們親手放藥丸到泡麵，但你們都知道麵裡有FM2，才沒有食用，對於下藥、拘禁被害人都知情，在場讓助陣就是共犯，都要負起非法使人施用毒品、私行拘禁罪的刑責，法官會審酌情節量處適當刑度，並諭知被告還押，下午將繼續開庭。

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