權值股今表現黯淡，台積電(2330)開低震盪，終場收跌1.74%、報在507元，聯電(2303)同樣震盪走低，跌幅2.08%；聯發科(2454)下跌壓回約1.3%，股王信驊(5274)開低震盪走低，跌幅逾2.5%；鴻海(2317)震盪守穩月線、季線位置，終場收跌0.49%。面板雙虎逆勢有撐，群創漲幅逾1.5%，友達(2409)也上揚約0.8%。

立院三讀普發6000元，預期將帶動民眾出遊動力，觀光族群漲翻天，多檔直奔漲停，晶華(2707)、夏都(2722)、寒舍(2739)、雲品(2748)、力麗店(5364)、亞都麗緻(5703)、老爺知(5704)全數亮燈，富野(2736)、國賓(2704)分別勁揚逾7%及5%。餐飲股中王品(2727)、新天地(8940)也同步上攻漲停，美食-KY(2723)、老爺知(5704)、漢來美食(1268)、瓦城(2729)等也均大漲。

地緣政治風險再起，帶動今軍工股逆勢抗跌，雷虎(8033)攻上漲停作收，高僑(6234)接近收盤一路拉高，終場收漲逾6%，精鋼(1584)、八貫(1342)漲幅也均達2.5%。

分析師表示，市場對於歐美央行鷹派升息擔憂將降低市場風險情緒，並對股票市場帶來壓力，後續觀察週四美國Fed公布2月會議記錄內容，以及Fed官員發表談話內容，台股短線預計會跟隨美股降溫的機會高。從技術面來看，台股仍為短多格局，若回落後出現支撐訊號仍可找尋機會操作，惟技術面呈現上有15600點頸線壓力、但下有月線及年線的強勁支撐，故建議選股不選市，看好中小型股表現，如新能源概念、電動車與車電、ChatGPT相關高速運算、金融及補庫存原物料概念。