2015年到2017年間，一名少女遭同住的2名堂哥輪流性侵，台灣高等法院駁回上訴，依故意對少年犯強制性交罪將2名堂哥各處4年7月及5年10月徒刑。可上訴。

2名堂哥知悉其父與被害少女之父、少女之姑姑時常因工作之故，晚歸或未返家，而少女之胞兄因就讀夜校及打工，亦多在深夜始會返家，竟分別對少女加以性侵。

一名堂哥在2015年3月至同年6月間少女國二下學期時，到少女臥室內對她性侵，隔年又趁家中無人，違反少女意願強制性交得逞。另一名堂哥在2017年11、12月間對少女性侵。

台北地方法院一審及高院二審依少女等人之證述及卷內事證，認定2名堂哥確有強制性交犯行，2人否認犯罪，均不可採，各判刑4年7月及5年10月。

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