去年6月，基隆市公民團體針對四接議題發起「基隆護海公投」遭內政部認定「不屬於地方自治事項」，公投領銜人22日宣布將採原提案修正方式再送基隆市政府。基隆市長謝國樑表示，若提案修正後，符合地方公投，考慮直接核准，不會再送中央。立委蔡適應也表示，任何公投都尊重並支持。

立法委員蔡適應指出，民眾本來就有提出公投的權力，任何公投提出都尊重並支持。（張志康攝）

護海公投領銜提案人王醒之表示，護海公投在去年12月遭內政部認定「不屬於地方自治事項」後，基隆市政府還未函覆。王醒之透露，提案的搶救外木山行動小組將會在基隆市政府函覆後，以維持地方公投為主要推動方向，視基隆市府是否允許，進行公投主文的提案修正，不另外送案。

王醒之透露，目前已與律師溝通修正提案的文字，只要基隆市府回覆，就會馬上提出修正。若市府核准，則護海公投就能進入第二階段連署，讓基隆市民眾的想法可以透過公投充分表達。

謝國樑22日上午受訪時表示，基隆市政府對四接公投的立場，一直認為民眾有針對這個議題進行公投的權力，市府會盡力協助解決法律上的分歧，讓護海公投能夠儘速、儘快進行。

至於是否會直接核准？謝國樑說，如內政部長林右昌所說，核准與否本就是地方政府的權限。市府將會本著職權，重新檢視修正的公投提案後，視重新送回來修正的提案，符不符合人民基本行使地方公投的權力。「假如是適合的，且法律有清楚賦予我們這個權力，是會考慮直接核准」。

立法委員蔡適應受訪時表示，公投是人民的權力，護海公投原先的提案涉及中央主管事項，所以才會由基隆市政府送請行政院做裁定。蔡適應說，尊重公投提案單位，若希望維持地方性公投，提案內容要符合地方公投的涵義，他相信相關提案人及基隆市政府後續審查都會秉持此原則處理，任何公投提出來都尊重並支持。