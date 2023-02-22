前行政院發言人陳宗彥被爆出接受業者性招待涉貪，台南地檢署卻簽結，台北市議員徐巧芯今（22）日到台北地檢署告發陳宗彥涉嫌違反《貪汙治罪條例》，以及當年承辦的檢察官涉嫌縱放。她受訪時也坦言，原本一兩天前就要提告陳宗彥，卻因為黨內紛擾耽誤，所以黨內放話的文化真的是夠了，應該要改一改，一起把民進黨的問題揭露出來。

徐巧芯說，她一兩天就要提告陳宗彥，都已經準備好了，卻因為黨內突然之間的奇怪消息和紛擾而耽誤，所以像是有黨內高層，會去說她自導自演，這種說法她完全不能接受，因為已經拖到她正常要監督民進黨的時間。

徐巧芯表示，她並不是一個缺新聞的人，不用用這樣的議題去搶新聞，本來就在打陳宗彥的路上，且正打到熱頭上，卻反過來被奇怪的新聞拉進去，被迫要回應奇怪的事情，爭取自己應該要有的權益。

「黨內放話文化真是夠了！」徐巧芯說，她不管要說什麼做什麼，自己的心情都用臉書、PTT抒發，可是與此同時，黨內卻有很多人一直用不具名人士、黨內高層的名義放話，用這種方式傷害前線戰將，「我覺得這點國民黨都應該要改一改，一起把民進黨的問題揭露出來，2024大家才能一起贏，不是嗎？」