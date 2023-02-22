俄烏戰爭發展

沒人想到，俄羅斯總統普丁去年下令攻打烏克蘭至今，即將屆滿1年。原本廣泛認為，俄軍能速戰速決，在短短幾個月內就班師回朝。然而，在烏克蘭軍民頑抗、北約比預期團結，還有烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）散發領袖魅力的情況下，俄軍遲遲無法攻下烏克蘭，不僅令舉世驚奇，也使普丁迫切需要的速勝無法到手。

《南華早報》（South China Morning Post）22日指出，俄烏戰爭為北京領導高層提供了千載難逢的良機，以汲取現代戰爭的教訓，尤其在可能打算攻台的背景下，更是如此。

去年9月造訪烏克蘭首都基輔的《漢和防務評論》創辦人兼總編輯平可夫說，俄烏衝突的發展顯示，戰爭是無法預料的，而同樣的，台海可能爆發的衝突也是如此。

分析家說，衝突難以預料讓北京面對了棘手問題，那就是：要如何迅速果斷地打勝仗。而北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，中方指揮官「天天」都在研究俄烏戰爭的衛星圖像，並分析收集到的情資。他強調，這是目睹如無人機，還有高超音速飛彈等先進裝備實際部署戰場的空前機會。此外，這對解放軍來說，還有另一層重要性，那就是解放軍和俄烏都有蘇聯根源。他說，至今蘇聯設計的武器系統仍是俄烏兩軍的骨幹。