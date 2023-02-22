新竹縣政府文化局美術館228連假好熱鬧，新竹中學百年校慶校友攝影展、戴竹谿人生作品展、新竹縣湖口鄉藝文協會會員聯展，和江觴抽象油畫創作展4大展即日起至3月12日展出，本周六舉辦開幕儀式，縣長楊文科歡迎鄉親共襄盛舉，為連假增添藝文氣息。

走過1世紀新竹中學百年校慶校友攝影展於美術館103、104展廳展出，並於25日舉辦開幕式及座談會，將展出百餘幅攝影佳作，拍攝題材分別為當代心象攝影繪畫類、紀實報導類、風光地景類及專業人像類等4類，每位校友的作品皆有其獨到的見解與特色。

戴竹谿「風．彩」人生作品展於美術館001、002展廳展出，同樣於25日舉行開幕式，此次展出集結已故藝術大師戴竹谿60餘年的創作，作品包含水墨、陶藝及油畫。其水墨得姚夢谷大師真傳，專攻蘭竹，其陶藝茶壺作品不僅在茶藝界中獨具一格，也多次獲台灣產品優良設計獎，其油畫受當代油畫家龐均指導，將東方水墨和西方油彩技法融會貫通，歡迎鄉親走進他絢麗多彩的創作世界。

詩情畫藝新竹縣湖口鄉藝文協會會員聯展於美術館101、102展廳展出，將展出60餘件會員作品，結合新竹縣客家人文、生活、事物、文化藝術等，作品內容多元，包含書法、水墨山水、人物、水彩、膠彩、攝影等不同媒材作品表現，期盼傳遞美感經驗，提倡文創、文化與生活美學緊密連結。

思念之河江觴抽象油畫創作展於美術館105展廳展出60幅油畫創作，江觴本名蔡榮和，運用壓克力顏料與油彩在畫布上展現江觴的心靈轉化過程。看似毫無主題的抽象畫用油彩的恣意潑灑，傳達藝術家的內心世界，值得讓人細細品味。

新竹縣美術館於228連假4天的頭兩天（周六、日）開館，後兩天（周一、二）則休館，請民眾注意，相關活動詳情請至新竹縣政府文化局官網展覽資訊查詢（https://reurl.cc/mZEmnl），或電洽展覽藝術科黃小姐03-5510201分機809。