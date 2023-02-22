屏東50歲王姓遊民平時都在潮州鎮南京路上的小公園遊蕩，今年農曆春節過後，他見公園旁有一空屋，便占空屋騎樓當棲身之所，但空屋實有主人且準備賣房，黃姓屋主21日請王男離開，不料王男竟情緒激動地持水果刀恐嚇對方，警方出動4名警力將王制伏，訊後依恐嚇、侵入住宅等罪嫌送辦。

屏東50歲王姓遊民情緒激動地持水果刀恐嚇屋主，警方出動4名警力壓制，訊後依恐嚇、侵入住宅等罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

據了解，今年農曆春節過後，王姓遊民直接把空屋的騎樓當作自己家，東西四處亂擺，近日黃姓屋主準備將空屋賣出，便請王男離開，但王男一直不聽勸，賴著騎樓不走，黃姓屋主22日請裝修師傅到場要整理房子時，再次請王男離開，不料王男竟情緒激動地持水果刀要恐嚇對方。

屏東50歲王姓遊民情緒激動地持水果刀恐嚇屋主，警方出動4名警力壓制，訊後依恐嚇、侵入住宅等罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

黃姓屋主趁亂報警求助，警方到場後，王男情緒依舊很激動，4名員警分工勸阻並上前壓制，終於將王帶回派出所詢問，訊後依恐嚇及侵入住宅等罪嫌送辦。

王男鬧事時，正值傍晚時分，公園有不少民眾在運動，進而也圍觀了這場鬧劇，有民眾驚呼道，「這下真的要吃免錢飯了」！