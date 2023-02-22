蛋荒危機越鬧越大，供需失衡讓雞蛋每台斤批發價飆到52元，母雞來不及產蛋同樣衝擊烘焙品牌，業者無法如期製作糕點，蛋價還需自行吸收，苦嘆「不知道這樣的狀況要持續多久？」

食芋堂「草莓芋泥泡芙」濃郁內餡搭酸甜草莓做到口感平衡，125元。（食芋堂提供）

台中烘焙名店食芋堂搶搭草莓季，將絲滑芋泥融合香濃卡士達，並放上鮮切草莓點綴推出「草莓芋泥泡芙」，口感酸甜並擁有高顏值；不過缺蛋潮同樣打亂店家烘焙計畫，老闆劉哲瑋表示：「現在有錢也不一定買得到蛋，之前訂4箱只來1箱，只好趕快跟同行借，目前就無法接大單，只能現做現賣；另外，不只雞蛋漲價，包含麵粉、油等原料，加起來成本至少漲了15％到20％」

擁有超過30種切片蛋糕的85度C，以經典口味擄獲饕客味蕾，好比「草莓甜心」混合焦糖及莓果卡士達，配上香草戚風蛋糕，整體酸甜綿密。3月22日前單筆消費切片蛋糕任兩片以上或滿百元，可抽Switch OLED主機。針對蛋荒議題，業者回應：「我們原先有3家蛋品供應商，目前有一家已限量供應，所以緊急調度變5家廠商，現產品供應一切正常，後續是否有缺口要看牧場雞隻疫情而定。」另現階段成本仍自行吸收，不會調整售價。

承繼在松山區開出首間概念店，除了開賣經典的「焦糖起司蛋糕」，也有Dessert Bar供選擇。（承繼提供）

7年來以電商模式經營的「承繼」，去年共賣出至少5萬條「焦糖起司蛋糕」，酥脆焦糖表層與冰淇淋般口感的輕重乳酪是最熱銷預購甜點，品牌近期於松山區開出首間概念店，走質感純白路線，23日開幕，除販售經典品項，也有可手持入口的法式甜點Dessert Bar等，並預告未來推花藝相關美學課程。面對缺蛋危機，業者坦言只能花更高額的錢去買蛋。