酪梨被譽為「森林中的奶油」，營養成分高，能降低血液中的壞膽固醇。不少人認為吃酪梨可瘦身，對此，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼提醒，酪梨雖長得像水果，但在營養學上卻屬於「油脂類」，不論好的油脂或壞的油脂，吃太多一樣都會變胖。

蔡明劼在臉書發文寫下有關酪梨的3個重點：

●別被外表騙了

蔡明劼說，酪梨雖然長得一副水果樣，在營養學上卻屬於「油脂類」。每100克成熟的酪梨含有熱量92大卡，包括蛋白質1.5克、碳水6.6克、脂肪7.6克，所以有將近4分之3的熱量都是來自於油脂。

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●酪梨的優點

蔡明劼指出，酪梨油脂富含單元不飽和脂肪酸（Omega-9）以及多元不飽和脂肪酸（Omega-3），有助於抗發炎、降低壞膽固醇。而且酪梨的膳食纖維十分豐富，對於排便、腸道菌都很有幫助。

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●減肥可吃嗎

回到減肥的立場，蔡明劼直言，不論好的油脂或壞的油脂，吃太多一樣都會變胖。他經常告誡學員：「你身上的油已經夠多了，不要整天想著要『多吃』什麼好油啦！」

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​蔡明劼表示，假如要吃酪梨或酪梨油，來取代加工食品或動物性油脂，「那我絕對幫你拍拍手」。反之，如果為了減肥刻意多吃高油脂的酪梨，即便是對健康有益的超級食物，也會被吃成「超胖食物」。