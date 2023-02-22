全球知名專業晶圓代的力晶積成電子製造公司，2021年在苗栗投資2780億元，興建2座新廠，並宣布未來3年再投資600億元。苗栗縣政府22日分享喜訊，並指出力積電累計投資將達3380億元，未來新廠落成，可創造逾3600個工作機會，將帶來地方產業、經濟發展。

力積電前年3月在苗栗縣投資2780億元，在銅鑼鄉科學園區興建2座12吋晶圓廠，經過苗栗縣政府確認，未來3年力積電會再加碼投資600億元，導入智慧化產線，結合AI、大數據、物聯網等創新技術，投資金額共3380億元。

苗栗縣府工商發展處指出，力積電投資持續引進節能減碳技術，規畫提高綠電使用比率、能源及資源回收系統，未來力積電銅科廠區竣工啟用後，將可提供鄉親逾3600個工作機會，也可間接促進在地協力廠商發展，以及帶來周邊就業機會。

工商處表示，新任縣長鍾東錦為加速招商引資及創造就業機會，在今年2月8日首次舉行「苗栗縣工業聯繫會報」，並親自出席與會，希望藉由出席與會者發言，了解各工業區之廠商進駐狀況及面對難題，共同商討解決對策，以及減少工業區閒置率。

未來每季將會定期邀集廠商代表，共同舉行聯繫會報，一起討論智慧再生能源及節能創能等作為，因應2050淨零碳排為目標，持續打造友善的投資環境，引進產業帶動就業，打造科技產業及觀光發展的大縣。