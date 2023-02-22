民進黨今中常會將提請通過2024年第16任總統及第11屆區域立法委員提名初選選務工作日程；根據提案，初步規劃在3月8日中執會成立「2024大選提名策略小組」，13日到17日進行總統初選的領表、登記，立委是3月20日到24日領表登記；4月12日中執會公告總統初選候選人提名名單，並審查立委初選候選人相關資格。但相關時程，還是必須今下午中常會通過才能確定。

黨內人士指出，依照過去，大概在選舉6個月前完成提名，因此今中常會討論2024總統立委提名期程。

據了解，民進黨中常會提案，預計在3月8日的中執會成立「2024大選提名策略小組」，當天預計決定總統初選提名名額，認定總統初選候選人資格，決定登記費、保證金、民調費數額，確定總統初選政見發表會舉辦場次，以及決定立委艱困徵召選區總數，決定立委選選區提名名額等。

預計3月22日審查初選候選人資格，3月28日總統初選協調截止，在3月29日的中常會，將人選提請中執會同意，3月30日到4月4日舉辦政見發表會。若是有非一組總統候選人，將在4月6日到4月10日舉辦初選民調。預計4月12日中執會公告總統初選候選人提名名單，同時會審查立委初選候選人相關資格。

立委部分，規劃在4月18日審查立委初選候選人資格，4月19日中常會時確定，當天中常會後辦理立委初選民調分組抽籤，4月24日到5月12日時舉辦黨內立委初選民調，若是有必要延長一週，預計5月17日中執會公告立委初選候選人提名名單，但是有必要則會延長。不過此項提案，還必須經由今天中常會討論後確定。