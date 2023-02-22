據路透社報導，古巴中部和東部地區1周內發生3次大停電。古巴能源官員說，電力公司正在調查斷電的原因，目前該國的國營電力公司已開始恢復供電。

古巴中南部的西恩富戈斯省（Cienfuegos）到最東南端的關塔那摩（Guantanamo）昨日大停電，涉及區域全長430英里（700公里），全國1100萬人口中有一半以上遭殃。 據報導，古巴首都哈瓦那（Havana）也斷斷續續停電。

當地居民憂心一周內3次的大規模停電，可能會影響夏季的供電，因為位在加勒比海的古巴天氣炎熱，需要開冷氣度過炎炎夏日。

據路透社報導，共產主義政體的古巴正面臨糧食、燃料和藥品嚴重短缺問題。每年發生多次的停電，被外界視為2021年7月反政府抗議活動的導火線，這是自1959年古巴革命以來最大規模的抗議活動。

在上周一（13日），一場甘蔗田火災導致古巴全國近3分之2地區停電。爾後，哈瓦那以東的馬坦薩斯（Matanzas）到關塔那摩地區在上周六（18日）因電力公司員工「人為操作失誤」導致停電，影響數百萬人。

古巴能源和礦業部長上周表示，該國將恢復分區停電並持續到5月。同時古巴將在夏季來臨前，大修已有數十年歷史的燃油發電廠。這位部長表示，未來幾個月可能會再次出現意想不到的發電問題，恐導致更嚴重的停電，「但不會像去年10月的平均每10小時斷一次那樣。」

古巴官員將影響發電的原因歸咎於燃料短缺、發電廠維修延期和古巴原油的加工困難。官員們表示，這些問題從美國冷戰時期對古巴的禁運而加劇，零部件、燃料和資本投資的融資和採購從禁運而變得更為複雜。