新北市勞動檢查處即起至3月13日受理「第12屆新北市工安獎」選拔報名，今年特別新增「職場永續健康與安全」獎項，歡迎推動職業安全衛生業務績效優良的事業單位或勞安人員踴躍報名參選，得獎者除頒發獎座外，也會擇優推薦參加全國評選，爭取最高榮耀成為業界典範。

勞工局長陳瑞嘉表示，依據國際社會保險組織研究報告指出，投資工作者的安全與健康，企業可獲得2倍以上的效益。所以今年特別新增「職場永續健康與安全」獎項，將全球報告倡議組織提出的「GRI403職業健康與安全準則」列入評選指標，希望企業在追求獲利的同時，善盡社會責任及照顧所屬工作者的安全、健康，以打造尊嚴、友善、健康、快樂的工作環境。

勞檢處進一步說明，如獲頒公共工程特優獎的廠商，1年內參與市府工程採購標案時，都可享有押標金、履約保證金或保固保證金減收50％的優惠，經歷年統計已有5家特優獎廠商使用此項優惠，累積優惠金額已高達6億元，歡迎公共工程的得標廠商踴躍報名參加。

工安獎報名資訊及表單，可至「新北勞動雲／職業安全衛生／新北市工安獎」下載，請詳閱參選計畫並將報名資料於截止期限內送交勞檢處。如對相關報名資格、辦法仍有疑問，洽詢電話：（02）22523299分機608夏小姐，歡迎踴躍報名參加。