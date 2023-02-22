台中1行4人登山隊伍原預計於19日至21日攀登能高越嶺道全段，未料45歲林姓領隊20日行經路線較為險峻、坡度約達75度的五甲崩壁路段時，不慎失足墜落150米邊坡，團員下切救援發現人已失去呼吸心跳，救難隊員獲報趕赴上山於今中午接觸死者，將協請空勤協助吊掛下山。林男為前民進黨台中立委林豐喜之子，林豐喜目前人已抵達花蓮瞭解事發過程，待遺體吊掛下山後，將運回台中處理後事。

台中1行4人的登山隊伍原預計在本月19日至21日攀登能高越嶺道全段，19日從西段屯原登山口進，未料45歲林姓領隊20日行經五甲崩壁時，不慎失足墜落150米的邊坡，經救難隊員趕赴上山發現已明顯死亡，處理相關事宜後將協請空勤協助吊掛下山；圖為屯原登山口。（羅亦晽攝）

由林姓、李姓、游姓、施姓4名山友組成的登山隊伍，原預計利用3天時間攀登能高越嶺道全段，19日自南投縣仁愛鄉西段屯原登山口進，21日從花蓮縣秀林銅門出，不過腳程較快的林男，走到較為險峻、坡度高達75度的五甲崩山路段時，不慎失足墜落150米的邊坡。

走在後頭的3名隊友原本未感到異狀，不過其中一名曾受登山嚮導及搜救訓練的李姓隊友發現，林男經過的步道上，竟有蜘蛛網未被破壞，懷疑出事了，趕緊回頭找人，最後在步道22.5公里至23公里處，發現有樹枝被折歪的痕跡，且石頭也被移動，不過一旁就是陡峭懸崖，探頭一看，在下方50米處發現林男的2支登山杖。

經隊員下切救援，最後在邊坡150米找到林男，但已失去無呼吸心跳，其中江姓隊員見狀，趕緊請LINE山域義消搜救群組協助報案。

花蓮縣消防局獲報後，6名警消、2名林務局巡山員及1名義消立即於壽豐分隊完成集結，並出發前往目標區，並於今天（22日）中午接觸到林男，不過人已明顯死亡，目前正處理相關程序，並搬移到空曠處，預計下午4、5點完成，屆時如氣候許可，將協請空勤總隊出動直升機，協助吊掛下山，若今未吊掛成功，預計明天進行。

林豐喜接獲兒子意外消息，已從台中趕赴花蓮，今上午也到消防局第二大隊瞭解事發過程，目前他已到花蓮市區住所，待遺體吊掛下山後，預計會運回台中處理後續事宜。

至於該隊伍是否違反《花蓮縣登山活動管理自治條例》，消防局表示，待隊員全數下山後，將進行檢核，如有違反則會進行開罰。