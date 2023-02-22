新北市一名OL小晴（化名）先前搭簡姓男主管的車回家，未料，簡男竟趁小晴不注意時，趁機抓捏小晴的胸部，讓小晴氣得報警處理。新北地院審結，依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

判決書指出，小晴2021年7月間下班時，搭乘簡姓男主管的便車返家，未料簡男卻趁她不注意時，突然伸出右手抓住她的左邊胸部，又趁等紅綠燈時，再度襲胸1次，期間完全無視她的反抗與意願，讓她氣得報警處理。

對此，簡男稱，的確有在開車途中伸手往小晴胸前觸摸，但當小晴開口說不要時，他就停手了；簡男的律師則主張，簡男的行為是偷襲式、短暫性的性騷擾行為，再加上簡男與小晴為前男女朋友關係，主觀上僅有性騷擾的意味。

新北地院審理時，法官勘驗小晴的證詞，發現小晴證稱簡男在未經同意下，隨意觸摸她的左胸及右胸，證述也始終如一，沒有明顯的矛盾，故採信說詞；考量簡男為小晴的公司主管，且為前男女朋友，2人關係原屬良好，但簡男為了逞私慾，以強制方式猥褻小晴，實在不該，酌情後依強制猥褻罪，判處簡男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。