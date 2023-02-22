近日又濕又冷的天氣，讓許多人覺得常肌肉、關節痠痛，更有不少民眾表示，身體舊傷處變成氣象台，很無奈也很痛苦。對抗天冷的肌肉關節痠痛，衛福部苗栗醫院傳授大家3招可有效改善。

衛福部苗栗醫院復健科物理治療師李曉惠表示，天冷時活動意願降低，久坐的機會則相對增加，尤其是家中老人家，若本身有退化性關節炎，或是原來的舊傷未完全痊癒，便容易有痠痛增加的趨勢。

李曉惠說，根據研究顯示，「天氣冷會感覺疼痛加劇」這個感受是真實而普遍存在的，溫度降低時，身體對於疼痛承受程度會有所變化，尤其是對於關節的冷痛及壓痛感覺，會變得更加敏感。

雙手扶住固定物，使用弓箭步，進行後側腳小腿。（衛福部苗栗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

另外，由於「低溫」會導致身體周邊循環血管收縮、循環變差，降低局部組織的修復能力，而容易產生發炎疼痛情況。「低溫」也會刺激肌肉緊繃，讓活動更加受到限制及僵硬，因此也更容易導致疼痛發生。

若舊傷處的肌肉、肌腱、韌帶等軟組織在癒合過程中有沾粘、纖維化或鈣化，在「低溫」的刺激下更容易緊繃，此時若再加上不當的力量，容易在力量聚集的受力點，造成組織受傷及發炎而疼痛。

縮下巴、身體挺直，用手將頭往側邊方向拉，進行斜方肌牽拉運動。（衛福部苗栗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

因此，對抗天冷時的肌肉關節痠痛，可以善用適度的「熱敷」、「牽拉」與「有氧運動」3招有效改善。例如在不舒服的位置熱敷，放鬆肌肉組織、改善血液循環、減少低溫的刺激，泡澡、泡溫泉也是不錯的選擇，但要注意不要燙傷，若無法熱敷，則至少要做好保暖工作。

牽拉運動可以放鬆肌肉、進而改善疼痛，因斜方肌、腓腸肌、股四頭肌等肌肉容易緊繃，導致肩頸、小腿、膝蓋痠痛，建議做這些肌肉群的牽拉運動，可以有效改善。

每天30到60分鐘的跑步或健走等有氧運動，可促進全身血液循環，若天冷不適合外出運動，在家中走動或原地踏步半小時、避免久坐或久躺，更可讓我們遠離天冷時的肌肉關節痠痛。