湖口台地在1960年代磚瓦窯廠產業興盛，隨時代變遷，目前僅餘3處磚瓦窯廠遺跡依然保留完整，可能是目前台灣僅存的磚瓦窯文化聚落，其中舊名波羅汶磚窯廠八卦窯內部結構罕見，但磚窯廠結構破損，甚至被許多樹枝纏繞，地方文史工作者22日邀請專家前來探勘，盼梳理清楚磚窯廠的歷史背景，向文化局申請文資身分，以保存在地記憶。

研究磚窯的專家們22日到湖口探勘波羅汶磚窯場遺跡，梳理磚窯廠現狀與結構，盼公部門能協助保存。（邱立雅攝）

波羅汶磚窯廠位於原是軍事地大圓山陣地，占地面積約180平方米，根據磚窯廠後代鍾先生指出，磚窯廠成立於1960年代，約在1980年初期正式停產。興盛的20年間，帶動在地經濟繁榮，也提供許多婦女就業機會。早期員工指出，當時幾乎每天忙得沒有休息時間，天氣晴朗就必須勤加工作，對於磚窯廠年久失修、外觀毀損，感到相當惋惜。

文資專家廖倫光博士解釋，八卦窯最早為歐美所發明，在日治時代從本傳入台灣，結合台灣傳統磚造結構，形成所謂連環窯或是蒸籠窯，過去在北台灣相當流行，但現存僅此1座。研究台灣傳統古窯的專家鄧淑慧也指出，根據文獻，全盛時期台灣有超過800座八卦窯，如今僅剩約20座，真正進入文資登錄身分只有3座。

波羅汶磚窯廠地下排煙結構繁複，燒磚時會將煙集中在透過煙囪排出。（邱立雅攝）

鄧淑慧指出，該座八卦窯疑似為竹管窯改良而成，過去可24小時循環燒不停火，結構上接近竹管窯，內部設有循環結構的中央菸道，將菸集中到煙囪排放，整體設計獨樹一格。

目前該座八卦窯因年久失修、植物侵入，外觀殘破，鄧淑慧發現部分段落完整，尤其中央菸道、內菸道以及地下菸道，可以依據結構來修復，也趁修復過程重建燒窯文化歷史，同時也建議地方文史工作者盡速提報文資身分，看文化局是否能將之暫定為古蹟，最後給予歷史建築或文化景觀身分而保留下來。