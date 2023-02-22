今日動土典禮，由市長盧秀燕主持，內政部長林右昌、內政部消防署長蕭煥章、消防局長孫福佑等人，共襄盛舉。(陳世宗攝)

今日動土典禮，由市長盧秀燕主持，內政部長林右昌、內政部消防署長蕭煥章、消防局長孫福佑等人，共襄盛舉。(陳世宗攝)

林右昌指出，他當部長後，首個外縣市行程就是到中市石岡區，代表中央與地方合作，把人民生命與財產安全放第一位。(陳世宗攝)

台中消防局第二大隊石岡分隊動土，預計2025年6月落成啟用。

台中市政府消防局第二大隊石岡分隊現有廳舍前身為日治時期的石岡分駐所，1941年興建被列為歷史建築。考量廳舍空間不敷使用，市府已編列近1億元進行遷建廳舍，總樓地板面積提升5倍大；市長盧秀燕及內政部長林右昌22日出席動土典禮，預計2025年6月落成啟用，提升石岡區及鄰近地區的救災救護效能。

消防局簡報說，石岡分隊遷建工程市府編列9579萬8000元，包含中央一般性補助款4000萬元，2024年12月底完工、2025年6月落成啟用；新建廳舍規畫地上3樓，包含器材室、車庫、值班台，義消、婦宣辦公室及水域訓練教室等空間，可容納人數將擴增至36人，有效提升救災戰力。

盧秀燕表示，石岡分隊原建物空間不足老舊又漏水情形，兩年前在立委和市議員建議下，她視察完適合遷建的場域後，立即研議處理，總共編列近1億元預算，該工程預算是過去四年消防廳舍工程裡面最多，新建消防廳舍是原廳舍5倍大，特針對女性隊員起居環境規畫，讓環境更優化。

林右昌指出，他當部長後首個外縣市行程就是到中市石岡區，代表中央與地方合作把人民生命與財產安全放第一位，這是我們共同的責任；中央在去年8月分左右，核定三年防救災車輛補助，幫助中市府汰換15年車齡以上消防車更新，編列三億多經費，未來三年內逐步執行。

林右昌說，土耳其大地震台灣派出130搜救隊員及5隻搜救犬，特別感謝台中市支援搜救犬隊協助土耳其大地震救災，因我們有進行國際認證，台灣救災隊伍到土耳其能協調並指揮國際救援團隊；目前台中市搜救隊進行國家認證，內政部消防署會全力協助及支持，提升我們整個救援能量及國際標準。

立委江啟臣表示，山城面積佔整個台中的一半，林右昌部長上任後首場下鄉行程來到台中山城就是來對了，溫暖內閣來到溫暖的城市是最好的組合。過去這幾年內政部跟台中市政府有很多合作，不論是警消資源配合或是營建署的資源協助都有良好的合作，是中央地方政府協作的典範。

江啟臣強調，除今天動工的石岡消防分隊遷建工程獲得中央4000萬的補助，現今烏日水資源中心的設立也需要內政部大力支持，目前用地部分已取得國產署同意撥用，環評也順利通過，最重要的興建經費高達40億需要中央資源的大力挹注，請林右昌部長支持，未來也會在立法院全力爭取。