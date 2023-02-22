蛋價創新高，蛋荒再現，農委會主委陳吉仲首度發文為蛋蛋危機道歉，國民黨立委李貴敏直言，相較前幾天陳吉仲和行政院副院長鄭文燦站在滿出來的賣場蛋架前，宣稱絕不缺蛋；鄭文燦和陳吉仲是不是應該先為大內宣欺騙民眾、誤導民眾道歉，尤其陳吉仲，要是面對蛋蛋危機無計可施，就快點打包走人吧。

李貴敏表示，陳吉仲之所以官位這麼穩，八風吹不動，就是因為篤信網軍治國。面對問題始終不思解決，而總想蒙混過關或透過網軍帶風向，以誤導民眾認知。以蛋蛋危機為例，問題拖了一年多，也解決不了，竟然還想用滿滿的蛋架誤導民眾。

李貴敏指出，但問題在於，人民到賣場、超商，蛋價騰貴或沒蛋可買，是大家親眼所見，許多賣場也都已祭出限購令，而速食業者暫停供應「蛋」系列早餐商品，賣場雞蛋區貨架常有全空的情形等，也是不爭的事實。相較於政府官員大內宣被抓包，人民終究相信自己親眼所見。

李貴敏強調，大官出巡，竟看不到蛋架空空如也，還想掩飾太平，這就是民進黨執政離人民越來越遠的真正原因。官員就算沒有專業也就算了，起碼要有良心讓人民知道真相，以便因應。

李貴敏痛批，甚麼都黑箱，問題拖著不解決，到處找藉口，直到大內宣的牛皮吹破為止，就兩手一攤，不是推給大陸，就是推給國際；最後就是拿人民辛苦的納稅錢補貼，或強迫民間消費；再不然就是「沒辦法」，一副不然你要怎樣的態度，這種不負責任，無知、無能、無為及無感的官員，不要也罷。