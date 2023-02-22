本周末就是228和平紀念日4天連假，桃園市政府研判風景區、大型購物賣場及賞花活動周邊將湧現人、車潮，市警局成立交通監控中心，整合運用天羅地網監視影像及各交通資訊平台，並出動空拍機，嚴密監控交通狀況，隨時指揮調度警力加強疏導，以確保交通秩序與順暢，也呼籲民眾避開易壅塞路段，多利用大眾運輸與替代道路。

桃園市政府警察局研判假日下午武嶺橋及瑞安路往大溪交流道方向、石門水庫往龍潭交流道方向及青埔賣場周邊為主要壅塞地區，連假前已會同桃園市政府交通局與石門水庫管理單位研商壅塞路段改善方案。

在大溪部分，武嶺橋西端與瑞安路口將妥適調整號誌秒數紓解車流，並加強引導駕駛人行駛替代道路，石門水庫部分則將龍潭區石門路、龍源路口車道配置調整，增加往龍潭交流道方向之車道容量，青埔地區則會加強管制前往賣場之車流，嚴禁排隊進場車輛占用路口影響順暢，並管制離場車流利用領航北路行駛。

2023戀戀魯冰花活動也在連假期間持續於龍潭區大北坑一帶舉行，考量假日人潮眾多且無汽車迴轉空間，將管制汽機車單向通行，請遊客預先確認活動停車場位置並遵守現場交通管制。

連假期間大溪、復興區台7線沿線風景區預期湧入賞花車潮，鑑於台7線自118線道(羅馬公路)以南往巴陵、宜蘭等路段多彎道且路幅狹窄，會車不易，請駕駛人注意機車、自行車及汽車會車時之安全，警方將於重要路口與交通節點加強疏導管制。另由私人經營之知名賞櫻景點多採預約制，建議遊客務必事先確認行程後再前往。

國道疏運部分，2月25日6至12時國道1號桃園、內壢、中壢、幼獅、楊梅交流道與國道3號大溪、龍潭交流道、高原交流道都將實施南向入口匝道高乘載管制；此外，國道1號平鎮系統交流道南向入口匝道將於2月25日5至12時封閉，請用路人提早經中壢或幼獅交流道改道行駛。