雲林縣政府為改善虎尾鎮市區停車問題，籌措6.33億元規畫「虎尾鎮公安路立體停車場新建工程」，目前進度已達40％，預計今年9月完工，今年已完成對外招商，為確保工程進度與品質，雲林縣長張麗善22日率縣府相關局處前往工地會勘，立體停車場將參加國家級金安獎及金質獎評比，打造優質的嶄新地標。

虎尾鎮公安路停車場原為免費平面停車場，約有60餘個車位，後因長期遭占用改為民間經營收費停車場，但仍無法滿足停車需求，雲林縣政府因此決定興建立體停車場，去年3月動工，規畫地上6層、地下1層，可提供296個汽車停車位與30個機車停車位，其中1、2樓為商業空間，完工後不僅可改善停車問題，更可營造新商圈。

雲林縣長張麗善（左二）說明虎尾鎮立體停車場工程進度，希望得標廠商打造特色商場。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

張麗善表示，本案位於虎尾鎮市中心，是標準的蛋黃區，無論假日、平日停車位需求都很大，為紓解停車問題，縣府向中央申請前瞻計畫，配合多目標使用申請，以城市森林為設計理念，結合停車場、商場、垂直森林等元素，極具特色，去年獲國家卓越建設獎「最佳規畫設計類金質獎」肯定。

張麗善說，此立體停車場為縣內指標性工程，工程總經費達6.33億元，其中1.2億中央補助，其餘縣府自籌，由謝舒惠建築師事務所設計監造，義力營造公司施工，先進行地上工程，進度已達40％，現場安全衛生規畫縝密，預計參加今年國家級金安獎及金質獎評比。

張麗善指出，立體停車場1、2樓將作為商業使用，縣府已於今年1月完成OT招商，由國內停車業者「日月亭公司」取得後續營運權利，業者已積極召開整合會議，預計今年10月進場，展開停車場設施及商場招商作業，明年2月正式啟用，日月亭公司也承諾將慎選進駐店家，打造具有吸引力的特色商場。